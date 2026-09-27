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CHP Diyarbakır İl Başkanı Eke, HÜDA PAR İl Başkanı Gülsever ile bir araya geldi

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CHP Diyarbakır İl Başkanı Eke, HÜDA PAR İl Başkanı Gülsever ile bir araya geldi
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CHP Diyarbakır İl Başkanı Sertaç Eke ve beraberindeki heyet, HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette Eke, HÜDA PAR İl Başkanı Zeynul Abidin Gülsever ile bir araya gelerek kentin gündemini ve bölgenin sorunlarını ele aldı.

CHP Diyarbakır İl Başkanı Sertaç Eke ve beraberindeki heyet, HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret etti.

CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Eke ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, HÜDA PAR İl Başkanı Zeynul Abidin Gülsever ile bir araya geldi.

Açıklamada, ziyarette kentin gündemi ve bölgenin sorunlarının ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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