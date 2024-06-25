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CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca Akciğer Ameliyatı Oldu

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TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Ankara'da akciğer ameliyatı geçirdi. Karaca'nın pandemi sonrası gelişen kist torakoskopik işlemle alındı.

(TBMM)- TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, bugün Ankara'da akciğer ameliyatı oldu. Karaca'nın pandemi döneminde geçirdiği Covid sonrası akciğerinde gelişen kist, torakoskopik işlemle alındı.

Karaca'nın makamından yapılan bilgilendirmede; operasyonun Güven Hastanesi'nde, Göğüs Cerrahı Prof. Dr. Berkant Özpolat tarafından gerçekleştirildiği ve doktorların yoğun bakımdaki gözleminin ardından Karaca'nın tedavisinin servis odasında devam ettiği belirtildi. Karaca'ya 4-5 günlük bir hastane yatış süresi planlandığı bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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