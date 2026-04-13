CHP'den Ankara İl Başkanı Erkol'un tutuklanmasına tepki

CHP Ankara il örgütü, İl Başkanı Ümit Erkol'un İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik 'kooperatif' soruşturması kapsamında tutuklanmasına karşı toplanarak protesto etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tutuklamanın hukuksuz olduğunu savunarak CHP'li belediyelere yönelik uygulamanın adil olmadığını belirtti. Partililer, Adalet Bakanlığına çelenk bırakma girişiminde bulunurken emniyet güçleri tarafından müdahale edildi.

CHP Ankara il örgütü, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" soruşturması kapsamında tutuklanmasına tepki gösterdi.

CHP Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, Erkol'un tutuklanmasını eleştiren sloganlar attı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada, tutuklama kararı nedeniyle hukuksuzlukla karşı karşıya olduklarını söyledi.

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında tahliye sürecinde ek suçlamalarla yeniden tutuklama yoluna gidildiğini öne süren Yavaş, uygulamanın hukuka uygun olmadığını savundu.

Yavaş, Erkol'un, kendisini savunma imkanı verilmeden tutuklandığını ileri sürerek, "Siz Ümit Erkol'u tutuklamadınız aynı zamanda Ankara'nın seçilmiş il başkanının siyaset yapmasının da önüne geçiyorsunuz. Ama burada bulunan herkes Ümit Erkol'un yerine bayrağı alıp aynı şekilde mücadelesine devam edecektir." dedi.

Erkol'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Yavaş, Ankara'daki oy oranlarını artırmak için daha fazla çalışacaklarını söyledi.

CHP Ankara İl Sekreteri Yüksek Işık ise Erkol'un tutuklanmasını gerektirecek bir suçun olmadığına inandıklarını ifade ederek, böyle bir suç olsa bile yargılamanın tutuksuz yapılması gerektiğini savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de partililere hitap etti.

Bazı partililerin Adalet Bakanlığına siyah çelenk bırakma girişimi üzerine emniyet güçleri gruba biber gazıyla müdahale etti.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
ABD ordusu tarih ve saat vererek ilan etti! İran'a tam abluka başlıyor
Konserde 'zılgıt' çeken hayranına sert çıkmıştı! Geri adım attı
Adliyede akılalmaz olay! Adli emanetten çaldıklarıyla bakın ne yaptı
Covid aşısı polemiği geri döndü: Elon Musk'tan çok konuşulacak yorum
Trabzonspor maçından sonra yine aynı konudan şikayetçi
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

Konserde 'zılgıt' çeken hayranına sert çıkmıştı! Geri adım attı
Şampiyonluk ümitlerini sürdürmek için sahaya çıktı! İşte sonuç
Trump'ın tehditlerine İran cephesinden gelen ilk yanıt çok sert