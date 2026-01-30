Haberler

Suriye Hükümeti ile Sdg Arasında Anlaşmaya Varılması... Murat Emir: Bölge Barışı Adına Bu Süreci Önemsiyoruz

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Suriye hükümeti ile SDG arasında varılan ateşkes ve entegrasyon sürecinin bölge barışı için önemli olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Suriye hükümeti ile SDG arasındaki ateşkes ve entegrasyonu konusunda anlaşmaya varılmasını, "Suriye'nin hızla istikrara kavuşması, güvenlik kaygılarının bitmesi ve bölge barışı adına bu süreci önemsiyoruz" diye değerlendirdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Suriye hükümeti ile SDG arasında kapsamlı ateşkes mutabakatına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

"Suriye'de Şam yönetimi ile SDG arasındaki görüşmelerde mutabakata varıldığına dair bilgiler ve tam entegrasyonun süreceği yönündeki açıklamaları yakından takip ediyoruz" diyen Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizin artık yeni çatışmalara değil; huzura, diyaloğa ve kalıcı istikrara ihtiyacı var. Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunduğu, silahların sustuğu, tüm toplumsal kesimlerin ve inançların eşitlik temelinde bir arada yaşadığı bir süreç, bizlerin de en büyük arzusudur. Suriye'nin hızla istikrara kavuşması, güvenlik kaygılarının bitmesi ve bölge barışı adına bu süreci önemsiyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500

