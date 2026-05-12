CHP'den Partililere Yönelik İddialara Tepki: Yalanlarla Saldıran Şeref Yoksunları Hukuk Önünde Hesap Verecektir

Güncelleme:
(ANKARA) - CHP, bazı milletvekilleri ve partililere yönelik sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, iddiaları "organize, mesnetsiz saldırı" olarak nitelendirdi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ise hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde bazı milletvekilleri ve partililere yönelik ortaya atılan iddialara tepki gösterildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada son günlerde milletvekillerimize ve partililerimize yönelik yürütülen; akıl ve ahlak sınırlarını aşan, organize, mesnetsiz, alçak saldırıları ibretle takip ediyoruz."

Siyaseti; trol ordularıyla iftira saçarak, itibar suikastı yaparak, insanların namusuna ve haysiyetine saldırarak dizayn etmeye çalışan bu kirli zihniyet artık açıkça kontrolden çıkmıştır.

Sözde gazetecilik adı altında tetikçiliğe soyunan; anonim hesapların arkasına saklanıp organize şekilde, yalanlarla saldıran şeref yoksunları da buna göz yumanlar da hukuk ve toplum vicdanı önünde hesap verecektir.

İktidarın bu alçak kampanya karşısındaki suskunluğu ise tarafsızlık değil, açık bir ortaklıktır. Sessiz kalan herkes bu alçaklığın, bu pisliğin sorumluluğunu taşımaktadır. Ne bu ahlaksız dile boyun eğeriz ne de bu çürümüş siyaset anlayışına teslim oluruz. Kamuoyuna saygılarımızla…"

ASU KAYA: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR

İddialarda adı geçen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Kaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hukuki süreç bugün itibariyle derhal başlatılmıştır. Hiç kimse şahsımı ve kadınları hedef göstererek, iftira ve nefretle siyaset dizayn edeceğini sanmasın."

Bu alçaklığı yapanlar şunu iyi bilsin: Kadınlara, mücadelemize ve partimize yönelik organize saldırılarınızın da, kirli dilinizin de hesabını yargı önünde tek tek vereceksiniz.

Ne iftiranızdan korkarız, ne de bu karanlık düzeninize teslim oluruz. Kadınları susturamayacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni susturamayacaksınız."

Kaynak: ANKA
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVeysel Tatar:

baştan beri söylüyorum kadınlara karşı bu sistem tamamen erkek egemen. sosyal medyada yapılan organize saldırılar aslında kadın hareketi korkusuyla yapılıyor bence. fakat dava açılması güzel, böyle alçak kampanyaları durdurması lazım.

Haber YorumlarıHatice Koç:

organize saldırılara karşı sert cezalar uygulanmalı. bu tür iftiracılığa suç sayılması gerekir. yargı çabuk davranırsa belki biraz düzene girebilir.

Haber YorumlarıMahmut Pamuk:

Kadınlar böyle şeylere inanıyor mu gerçekten? Sosyal medyada ne yazarsan yaz, kimse umursamaz artık. Hukuk sürecine gidilmesi doğru ama bu tür meseleleri aşırı ciddiye almak yanlış. Kadınlar daha dikkatli olmalı. Niye böyle hedef olunuyorlar anlamıyorum.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

