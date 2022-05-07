CHP'den 'Polislerin Sorunlarını Biz Çözeceğiz' Broşürü

CHP, "Polislerin sorunlarını biz çözeceğiz" başlıklı broşür hazırlayarak 81 il teşkilatına gönderdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu mesleğin gereğini yerine getiren polislerimizin hakkını teslim edeceğiz" sözüne yer verilen broşürde; meslekte yükselmenin objektif kriterlere bağlanacağı, polislerin emekli olunca maaşlarının düşmesinin engelleneceği, şehit yakınları ve gaziler arasındaki ayrımcılığın kaldırılacağı, 3600 ek gösterge sorununun çözüleceği vaatleri yer aldı.

CHP Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından "Polislerin sorunlarını biz çözeceğiz" başlıklı broşür hazırlandı. Broşür, 81 il teşkilatına gönderildi.

"BU MESLEĞİN GEREĞİNİ YERİNE GETİREN POLİSLERİMİZİN HAKINI TESLİM EDECEĞİZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Polislik mesleğinin yüceliğini sokaktaki vatandaş da bilir. Bu meslek kutsal bir meslektir, onurlu bir meslektir. Bu mesleğin gereğini yerine getiren polislerimizin hakkını teslim edeceğiz" ifadelerinin yer aldığı broşürde, şöyle dendi:

"POLİSİMİZ ŞEHİT OLMAKTAN KORKMAZ AMA EMEKLİ OLMAKTAN KORKAR"

"Polis, devleti temsil eder. Devlet adaletle yönetilen bir kurumdur. Dolayısıyla polis adaleti sağlar, adalet için koşturur, adalet için mücadele eder. Bizler gece evimizde rahat uyurken bizim güvenliğimizi sağlar. Polisler günün 24 saati ülkenin güvenliğini sağlar. Devletin dini adalettir. Devletin görevi, belli grupları koruyup, belli grupları mağdur etmek değildir. Devlet adaletli davranmak zorundadır. Devletin imkanları sınırlı olabilir. Ama sınırlı imkanların da adaletle dağıtılması lazım. Birilerine çok yüksek aylık, birilerine daha düşük aylık, birilerine 4-5 aylık vermek, birilerini düşük emekli aylığına mahküm etmek doğru değildir. Polisimiz şehit olmaktan korkmaz ama emekli olmaktan korkar."

"BİZ ÇÖZECEĞİZ"

Arka kapağında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır" sözünün yer aldığı broşürde, "Biz çözeceğiz. Türkiye'de çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur" başlığı altında şu vaatler sıralandı:

-Polisler emekli olunca aldıkları aylık yarı yarıya düşüyor. Hayat standartlarında ciddi bir kayıp oluyor. Bunu biz çözeceğiz!

-Çalışırken aile yardımı alan polislerimiz, emekli olunca aile yardımı kesiliyor. Aile aynı aile, belki masraflar daha da artıyor ama aile yardımı kesiliyor. Bunu da biz çözeceğiz!

- Şehit yakınları ve gaziler arasında ayrımcılık yaptılar, bu ayrımcılığı biz ortadan kaldıracağız!

-Tüm polislere ayrım yapmadan 3600 ek göstergeyi biz vereceğiz!

-Polislere angarya işler yaptırılmasını biz engelleyeceğiz. Maçlarda, konserlerde polislerin görevlendirilmesine biz son vereceğiz!

-Güvenlik görevlilerinin üzerindeki siyasi baskıyı biz kaldıracağız!

-Bugüne kadar emniyete yasadışı talimatları verenlerin hesabını biz soracağız!

-Uzmanlaşmış, birikimli, tecrübeli polislerimizin kadrosuzluk nedeniyle emekli edilmelerini biz engelleyeceğiz!

-Meslekte yükselmeyi objektif kriterlere bağlayacak, liyakati biz sağlayacağız!

-Polislerimizin çalışma saatleri çok uzun, hakkaniyetli bir mesai düzenlemesini biz yapacağız!

-Öncelikle kadın polislerimizin, sonra da tüm polis çocuklarının kreş sorununu biz çözeceğiz!

-Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden polis şehitlerimiz için toplanan yardımları hak sahiplerine teslim edeceğiz!