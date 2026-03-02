Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu: "Kktc'nin Hava Savunmasına Yönelik Tedbirlerin Alınması Acil İhtiyaçtır"

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İran'ın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki İngiltere üssüne saldırısını değerlendirerek, KKTC'nin hava savunmasına yönelik acil tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İran'ın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yer alan İngiltere üssünü vurması sonrası yaptığı açıklamada, "Bilerek hedef alınmasa dahi, yansal hasar ihtimali göz önüne alınarak KKTC'nin hava savunmasına yönelik tedbirlerin alınması acil ihtiyaçtır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İran tarafından Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yer alan İngiltere üssünün hedef alınmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bağcıoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bekası" başlıklı açıklamada şunları kaydetti:

"İran'ın GKRY'de konuşlu Birleşik Krallık üslerine yönelik saldırıları dikkate alındığında, bilerek hedef alınmasa dahi, yansal hasar ihtimali göz önüne alınarak KKTC'nin hava savunmasına yönelik tedbirlerin alınması acil ihtiyaçtır. İleriden savunma sağlayabilecek TF-2000 Hava Savunma Muhribinin inşasının gecikmesine yönelik eleştirilerimizin ne kadar haklı olduğu fiili durumla ortaya çıkmaktadır. Savunma Sanayisinde milli güvenliğimizi ve bekamızı etkileyecek kritik projelere öncelik verilmeli ve tüm kaynaklar bu projelere aktarılmalıdır."

Kaynak: ANKA
