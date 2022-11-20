CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan dikkat çeken tweet! Kullandığı ifadeye yorum yağdı

Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ettiğini açıklayan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Baykal, "Ben milli saftayım' deyince AK Parti'ye geçiyor dediler. Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söylediler." ifadelerini kullanırken örnek verdiği beyit, Koca Ragıp Paşa'ya ait çıktı. Sosyal medya kullanıcıları paylaşımın altına konuyla ilgili yorumlar yaptı.

Eski CHP Genel Başkanı, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın biyokimya profesörü olan kızı Aslı Baykal, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa etti. Sosyal medya hesabından "Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır" yazılı mesajı paylaşan Aslı Baykal, "Neden istifa ettiniz?" sorusuna "Gördüğüm lüzum üzerine yazmanız yeterli." yanıtını verdi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN İSTİFA ETTİ

İstifaya ilişkin CHP cephesinden ilk yorumda da CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kendisi e-Devlet üzerinden istifa etmiştir. Gerekçesinin kendisine sorulması daha uygun olacaktır" dedi.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

İstifa sonrası yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Baykal, son paylaşımında "Ben milli saftayım' deyince AK Parti'ye geçiyor dediler. Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söylediler." ifadelerini kullandı.

KOCA RAGIP PAŞA'DAN ALINTI YAPTI

Baykal'ın paylaşımında yer verdiği beyit, 18. yüzyıl Osmanlı sadrazamlarından Koca Mehmet Ragıp Paşa'nın gazelinde yer alıyor. Paşa'nın Mısır Beylerbeyliği sırasındaki tecrübelerini yansıtan satırın günümüz Türkçesiyle karşılığı ise şu şekilde: "Mayası bozuk olanlar, söz esnasında farkında olmadan kabahatlarini îma ederler. Nitekim Kıptî beyi de, kahramanlığını anlatmak için hırsızlıklarını örnek verir."

Aslı Baykal'ın tweet'inde kullandığı ifade ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Kullanıcılar paylaşımın altına konuyla ilgili yorumlar yaptı.

O yorumlardan bazıları:

HAMBURGER GÖNDERMESİ YAPTI

İstifa sonrası gözlerin çevrildiği Aslı Baykal önceki günde sosyal medya hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hamburger göndermesinde bulundu. Baykal, "Özgürlükçü olmak için gayrı milli olmak zorunluluğu yoktur. Elbette özgürlükçü ve demokratım ve elbette milliyim. Benim çizdiğim siyasal model budur. Özgürlüğü ve demokrasiyi Türk milleti için istiyorum. Bu da Türk milleti ile beraber inşa edilir. Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde değil." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN HAMBURGER AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinde kara yoluyla 8 saat süren bir yolculuk yapmış; bu saat aralığında nerede olduğu Türkiye'de gündem olmuştu. "Kılıçdaroğlu neredeydi?" tartışmaları sonrasında CHP lideri; "Çekim yaptık. Hemen bindik araca Washington'a doğru geldik. Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere. Hamburger yedik" demişti.