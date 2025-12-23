Chp, Akın Gürlek Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

(ANKARA) - CHP, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. CHP'nin dilekçesinde, " Gürlek'in mal bildirimine ilişkin Anayasal ve yasal yükümlülüklerini ihlal ettiği, kanuna aykırı gelir elde ettiği ve haksız mal edinme suçunu oluşturabilecek işlemler gerçekleştirdiği" belirtildi.

CHP, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi verdi. Suç duyurusu dilekçesinde, mal bildiriminde bulunma yükümlülüğünün yalnızca şekli bir bildirim ödevi olmadığı vurgulanarak, "Kamu hizmeti etiği ve şeffaflık ilkelerinin temel bir gereği olan mal bildirim yükümlülüğü, kamu yetkisini kullananların görevlerini kötüye kullanarak yasal olmayan servet artışları elde etmelerinin önüne geçmek amacıyla getirilmiş bir hesap verebilirlik mekanizmasıdır" denildi.

Dilekçede, 3628 sayılı kanun uyarınca hakim ve savcıların da mal bildiriminde bulunmakla yükümlü olduğu hatırlatılarak kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilemeyen mal varlığı artışlarının haksız mal edinme suçunu oluşturacağı ifade edildi.

"Bir kamu görevlisinin banka kasası kiralaması olağan dışıdır"

CHP'nin başvurusunda, Akın Gürlek'in Ankara Ümitköy'de bulunan bir banka şubesinde kiralık kasa kullandığına dair ciddi iddialar bulunduğu belirtilerek bu durumun kamu görevlileri açısından olağan kabul edilemeyeceği vurgulandı. Dilekçede, şu değerlendirme yer aldı:

"Bir kamu görevlisinin banka kasası kiralaması olağan dışıdır. Kasa içerisinde bulunan para, kıymetli eşya ve diğer varlıkların 3628 sayılı kanun kapsamında bildirilmiş olması gerekir. Ancak kasanın varlığı dahi mal bildirimlerinde yer almamıştır."

Aynı bölümde, banka şubesinde elden yapılan para yatırma işlemlerinin şüphelinin yasal gelirleriyle uyumlu olmadığına dair kuvvetli şüphe bulunduğu da kaydedildi.

"Hayatın olağan akışına aykırı"

Dilekçede yer verilen başlıklardan biri, Akın Gürlek'in İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Tema İstanbul 2 sitesindeki taşınmazına ilişkin alım-satım işlemleri oldu. Konuya ilişkin dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

"Taşınmazın sözleşmede gösterilen satış bedeli 9 milyon 837 bin lira olup 838 bin lirası peşin, kalan kısmı 1 Nisan 2024 tarihinde 3 milyon lira, 30 Msyıs 2024 tarihinde 2 milyon lira, 30 Temmuz 2024 tarihinde 2 milyon lira, 30 Eylül 2024 tarihinde ise 1 milyon 999 bin lira olarak senet karşılığı banka hesabından ödeneceği kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin celbiyle birlikte yazılı banka hesaplarında hesap hareketliliği olup olmadığı incelendiğinde bu husus görülecektir. Genel Başkanımız Özgür Özel'in açıklamaları üzerine şüpheli, söz konusu taşınmazı 40 milyon lira bedelle satmıştır. Şüphelinin ilgili taşınmazı 9 milyon 837 bin liraya aldığı tarihlerde söz konusu taşınmazın benzerlerinin rayiç bedelinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu görülmüştür. Satış bedelindeki bu olağan dışı düşüklük, satışın kanuni objektifliği taşımadığı ve bu farkla haksız bir kazanç elde edildiği yönünde intiba oluşturmuştur. Taşınmazın satış bedeliyle rayiç bedeli arasındaki farkın tespiti için emlak bilirkişisinden rapor alınması gerekmektedir. Bir kamu görevlisinin teminat olmaksızın kefil dahi göstermeden yüksek tutarlı senetlerle taşınmaz edinmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Taşınmazın satın alındığı bedelle satış bedeli arasındaki olağan dışı fark, haksız kazanç elde edildiği yönünde kuvvetli şüphe oluşturmaktadır."

Dilekçede, Akın Gürlek'in Emlak Konut GYO'ya ait Senfoni Etiler projesinde yaklaşık 95,5 milyon lira bedelli bir taşınmaz için ön protokol yaptığına da belirtildi. Dilekçede, bu tutarın kamuoyuna yansıyan yasal gelirlerle açıklanabilir olmadığı belirtilerek, "Bir kamu görevlisinin astronomik tutarlarda taşınmaz alımına girişmesi, haksız mal edinme suçunun maddi unsurlarını açıkça oluşturmaktadır. Dolayısıyla şüphelinin tüm harcamalarına ve harcama girişimlerine ilişkin MASAK'tan ve yetkili bilirkişilerden rapor alınması gerekmektedir" ifade edildi.

Resen soruşturma talebi...

Suç duyurusu dilekçesinde, 3628 sayılı kanunun 19'uncu maddesi hatırlatılarak, savcılığın yükümlülüğü şu sözlerle ifade edildi:

"Cumhuriyet savcısı, haksız mal edinme suçunun işlendiğini öğrendiğinde, re'sen ve bizzat soruşturma başlatmakla yükümlüdür."

Dilekçede, Akın Gürlek'in tüm banka hesaplarının, mal bildirimlerinin, tapu ve satış sözleşmelerinin incelenmesini, MASAK ve bilirkişi raporları alınmasını ve soruşturma sonunda iddianame düzenlenerek Gürlek hakkında kamu davası açılması talep edildi.