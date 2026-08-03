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CHP İngiltere Birliği yönetimi görevden alındı

CHP İngiltere Birliği yönetimi görevden alındı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP İngiltere Birliği yönetiminin "Genel Merkez ile uyumlu çalışmadığı" gerekçesiyle görevden alındığını ve 6 ay içinde genel kurul yapmak üzere 8 kişilik geçici Yönetim Kurulu atandığını açıkladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP İngiltere Birliği yönetiminin görevden alındığını, Genel Kurul yapmak için geçici Yönetim Kurulu atandığını duyurdu.

CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Semra Dinçer, sosyal medya hesabından CHP İngiltere Birliği yönetiminin "Genel Merkez ile uyumlu çalışmadığı" gerekçesiyle görevden alındığını açıkladı. Dinçer, İngiltere Birliğine Genel Kurulu'nu en geç 6 ay içerisinde yapmak üzere 8 kişilik bir Yönetim Kurulu atandığını belirtti. Dinçer, şunları kaydetti:

"CHP İngiltere Birliğimizin Genel Kurulu'nu gerçekleştirmek üzere Geçici Yönetim Kurulumuz atanmıştır. Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haydar Tunç ve tüm yönetim kurulu üyelerimize başarılar diliyorum. Örgütümüzü yurt dışında güçlendirmeye, partimizin ilkeleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içinde çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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