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CHP'den Esenyurt'ta Tutuklu Belediye Başkanına Destek

CHP'den Esenyurt'ta Tutuklu Belediye Başkanına Destek
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in hukuksuz bir şekilde tutuklandığını savunarak, partinin belediye başkanının arkasında olduğunu belirtti. Ziyaret sırasında polis engellemeleriyle karşılaştıklarını ifade eden Karabat, kayyum uygulamasına karşı tepkilerini dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Kuvvetli hiçbir ciddi dayanağı olmadan tutuklanan belediye başkanımızın arkasındayız." dedi.

Karabat, CHP İstanbul milletvekilleri Enis Berberoğlu, Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'li belediye meclis üyeleri ile kayyum atanan Esenyurt Belediyesine geldi.

Özgür Karabat, burada yaptığı açıklamada, Esenyurt Belediyesini ziyaret etmek istediklerini, ancak polis tarafından engellendiklerini söyledi.

Belediye meclis üyelerinin denetleme görevlerini yapmak üzere kimliklerini ibraz ederek belediyeye gitmek istediğini belirten Karabat, "Ancak polis bariyerlerini aşamadık. Sormak istiyoruz, kimi kimden korumak istiyorsunuz? Seçilmiş belediye meclis üyelerimizin kanuni haklarını engelleyerek mi Esenyurt'ta kayyumu korumak istiyorsunuz?" diye konuştu.

Karabat, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in, hukuksuz bir şekilde gözaltına alındığını savunarak, "Kuvvetli hiçbir ciddi dayanağı olmadan tutuklanan belediye başkanımızın arkasındayız ve şunu söylemek isteriz ki; kayyum gidecek Ahmet Özer gelecek." ifadesini kullandı.

CHP'li Karabat, ilçede her iki kişiden birinin oyunu alan Özer'in hukuksuz şekilde tutuklandığını ileri sürerek, "Gücünü milletten alanların yenilmeyeceğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye meclis organlarının anayasayla tarif edildiğini hatırlatan Karabat, "Dolayısıyla anayasada tarif edilmiş organların görevinin yapılmasını engellemek anayasal bir suçtur ve gerekli suç duyurusunda bulunacağımızı bir kez daha buradan belirtmek istiyorum. Kayyum kendisi aynı zamanda anayasada da tartışmalı olan anayasaya aykırı olan bir kanun hükmünde kararnameyle atanmıştır." görüşünü paylaştı.

Karabat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öncelikle Sayın Ahmet Özer tarafından yapılan aşevini ziyaret edeceğiz. Daha sonra muhtarlarımızı ziyaret edeceğiz ve yine daha sonra da gazilerimizin derneğini ziyaret edeceğiz ve onlara şimdi size sabah giden arkadaşlarımız geldiler cezaevinden. Buradan 'Silivri'ye, Silivri'deki Ahmet Özer'e ve demokrasi tutuklularına, diğer demokrasi tutuklularına selam olsun' diyorum."

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
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