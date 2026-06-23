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Ümit Dikbayır, CHP'den İstifa Etti

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Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Dikbayır, partiyi kişisel hesaplar ve siyasi hırsların gölgesinde kalmakla eleştirdi.

(ANKARA) - Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'den istifa etti. Dikbayır, "Bu kararımın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi, tabanı ya da değerleri değildir. İtirazım; bu partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hala partiyi kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının gölgesinden çıkaramayan anlayışadır. Benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisine değil; Cumhuriyet'in mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı haline getirenleredir" ifadesini kullandı.

CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Dikbayır, şunları kaydetti:

"Bu kararımın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi, tabanı ya da değerleri değildir. İtirazım; bu partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hala partiyi kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının gölgesinden çıkaramayan anlayışadır. Türkiye'nin sükünete, akla ve sorumluluk duygusuna ihtiyacı varken; Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kişinin bitmeyen hesaplaşmalarının aracı haline getirilmesini kabul etmiyorum."

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin makamları, şahsi ikbalin ve geçmişin rövanşlarının sahnesi olamaz. Türkiye'ye umut olması gereken bir partinin, atanarak makama gelen bir kişinin kişisel hesaplaşmaları uğruna kutuplaşmanın, tasfiyelerin ve siyasi entrikaların içine sürüklenmesini doğru bulmuyorum. Benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisine değil; Cumhuriyet'in mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı haline getirenleredir. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum."

Dikbayır'ın istifasıyla CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 136'ya düştü.

Kaynak: ANKA
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