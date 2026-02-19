Ali Mahir Başarır'dan Gazeteci Alican Uludağ'ın Gözaltına Alınmasına Tepki

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir yandan gazeteciliği kriminalize ediyorlar, bir yandan İstanbul'dan Ankara'ya uzanan yeni bir yargı pratiği inşa ediyorlar. Bugün hedefteki isim gazeteci Alican Uludağ… Basına yönelik keyfi suçlamalar arttıkça adaletsizlik ve hukuksuzluk da güçleniyor, büyüyor. Gerçek ise belli; Gazetecilik suç değildir!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA