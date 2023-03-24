CHP'de Milletvekilliği Yapmış 107 İsimden Muharrem İnce'ye Çağrı: "Büyük Dayanışmanın Bir Parçası Olma Yönünde Karar Alacağına İnanmak İstiyoruz"

Cumhurbaşkanı adayı olmak için imza toplayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye, önceki dönemlerde kendisiyle birlikte CHP milletvekilliği yapmış 107 isimden "özveride bulunması" çağrısı geldi. Çağrıda, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında çağdışı bir rejimin ilanını amaçlayanlara karşı oluşturulan büyük dayanışmanın bir parçası olma yönünde karar alacağına inanmak istiyoruz. Laik demokratik cumhuriyet sevdalılarının art niyetlilere karşı tek bir yürek olabilmesi için, alacağın kararla yapacağın özveriyi biz milletvekili arkadaşların hiçbir şekilde unutmayacaktır" denildi.

CHP'de önceki dönemlerde milletvekilliği yapmış 107 isim, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmak için imza toplayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi yönünde çağrı yaptı. Büyük kısmı Muharrem İnce ile birlikte TBMM'de aynı dönemlerde CHP milletvekilliği yapmış siyasetçilerin çağrı metni şöyle:

"TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ ÖNCELİĞİ ERDOĞAN DİKTASINDAN BİR AN ÖNCE KURTULMAKTIR"

"Sayın Muharrem İnce,

Atatürk ve kurduğu laik cumhuriyetin sevdalıları olan biz milletvekili arkadaşların, senin yurtseverliğinden, Atatürk ve Cumhuriyet aşkından ve bu yoldaki mücadele azminden hiç şüphe duymadık. Çünkü uzun yıllar bu davaya bizimle birlikte dayanışma içinde hizmet ettin. Önemli görevler yerine getirdin. Takdir edersin ki, bugünlerde Türkiye'nin birinci önceliği, ülkemizi çağdışı karanlık bir yapıya hızla sürüklemekte olan bu ucube rejimden, tek adam sisteminden ve özellikle Erdoğan diktasından bir an önce kurtulmaktır.

"OLUŞTURULAN BÜYÜK DAYANIŞMANIN BİR PARÇASI OLMA YÖNÜNDE KARAR ALACAĞINA İNANMAK İSTİYORUZ"

Bu seçim cumhuriyet mi yoksa şeriat mı tercihinin oylanacağı bir seçim olacak. Bu nedenle cumhuriyetimizin 100'üncü yılında çağdışı bir rejimin ilanını amaçlayanlara karşı oluşturulan büyük dayanışmanın bir parçası olma yönünde karar alacağına inanmak istiyoruz. Laik demokratik cumhuriyet sevdalılarının art niyetlilere karşı tek bir yürek olabilmesi için, alacağın kararla yapacağın özveriyi biz milletvekili arkadaşların, CHP seçmeni ve laik demokratik Atatürk cumhuriyetinden yana olan milyonlar hiçbir şekilde unutmayacaktır. Bu duygular içinde seni selamlıyor ve atacağın yapıcı adımlar sonucunda seninle gurur duymak istiyoruz. Kal sevgiyle, kal Cumhuriyetle, kal Atatürk'le…"

ÇAĞRIYA İMZA ATAN 107 İSİM

İnce'ye çağrıda bulunan 107 isimin listesi şöyle:

"Mehmet Tomanbay, Enis Tütüncü, Şükrü Elekdağ, Esfender Korkmaz, Sacid Yıldız, Mustafa Özyurt, Mustafa Timisi, Hasan Akyol, Mustafa Gazalcı, Nevin Gaye Erbatur, Mustafa Yılmaz, Abdülkadir Ateş, Tahir Köse, Ensar Öğüt, Gani Aşık, Bayram Meral, Bülent Baratalı, Yüksel Çengel, Halil Çulhaoğlu, İsmail Değerli, Muhsin Koçyiğit, İbrahim Tez, Güneş Gürseler, İsmet Çanakçı, Züheyir Amber, Hüseyin Özcan, Ali Cumhur Yaka, Fahrettin Üstün, Kemal Sağ, Vezir Akdemir, Türkan Miçooğulları, Nadir Saraç, Hüseyin Bayındır, Mehmet Parlakyiğit, Metin Somuncu, Selahattin Öcal, Ömer Çiftçi, Sedat Uzunbay, Hasan Güyüldar, Ruşen Işın, Mustafa Yıldız, İbrahim Taşdemir, Halil Ünlütepe, Yüksel Çorbacıoğlu, İsmail Özay, Mehmet Küçükaşık, Harun Akın, Osman Çoşkunoğlu, Muharrem Toprak, Ersoy Bulut, Atilla Emek, Arsan Savaş Arpacıoğlu, Altan Tuna, Necati Uzdil, Ahmet Yılmaz Kaya, Vahit Çekmez, Şefik Zengin, Erdal Karademir, Mehmet Kartal, Muharrem Kılıç, Feridun Ayvazoğlu, Erol Tınaztepe, Vedat Melik, Şevket Köse, Celal Topkan, Ali Haydar Şahin, Ali Ahmet Ertürk, Musa Çam, Selçuk Ayhan, Şevki Kulkuloğlu, Metin Arif Ağaoğlu, Hulusi Güvel, Yaşar Ağyüz, Erol Ağagil, Zeki Ünal, Fuat Erçetin, Mahmut Keçeli, Ahmet Ersin, Mustafa Kul, Rıza Yılmaz, Ali Haydar Erdoğan, Zeki Naci Tarhan, Ahmet Güzel, Tevfik Koçak, Atila Hun, Çetin Bilgir, Bahattin Alagöz, Kazım Özev, Naci Aslan, Hüseyin Güler, Orhan Eraslan, Ali Yiğit, Orhan Sür, Orhan Diren, Ali Oksal, Sabri Yavuz, Şadan Şimşek, Beşer Baydar, Feramuz Şahin, Abdülaziz Yazar, Ufuk Özkan, Malik Ecder Özdemir, Mahmut Işık, Halil Çalık, Ali Günay, Numan Gültekin, Hilmi Develi"