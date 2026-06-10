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"Özgür Özel İletişim" Hesabından Chp'deki Disiplin Sürecine İlişkin Açıklama

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 9 milletvekili hakkında başlatılan disiplin sürecine tepki gösterildi. Açıklamada, 'Butlan yönetimi' olarak nitelenen parti yönetimine yüklenilerek, 'CHP'yi atanmışlar değil seçilmişler yönetecektir' denildi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in video ve konuşmalarının paylaşıldığı "Özgür Özel İletişim" adlı sosyal medya hesabından, CHP'de yaşanan disiplin sürecine ilişkin açıklama yapıldı.

Çok sayıda CHP milletvekili tarafından da paylaşılan açıklamada, 9 milletvekili hakkında disiplin süreci başlatılmasına tepki gösterildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ak Parti tarafından 'Butlan' atanan mazbatasızlar CHP'de Genel Başkanlık yapamazlar… Erdoğan iktidarının devamı için görevlendirilen butlan yönetimi, 9 milletvekilimizi hukuksuz bir şekilde disipline sevk etmek istemektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin onurlu ve mücadeleci tarihinde, demokrasiye ve örgüt iradesine sahip çıkanlar gururla anılacaktır. İradeyi gasp edenler, korkuyla ve baskıyla yol yürüyenler ise utançla hatırlanacaktır. Bizler, baba ocağını teslim almaya çalışanlara karşı örgütün sesini, üyelerimizin iradesini savunmaya devam edeceğiz. CHP, Saraydan icazet alan, Saraya payanda olanların değil; bedel ödeyerek mücadele edenlerin partisidir. Milletvekillerimizi, millet seçti ancak millet görevden alır. Atanmışlar bu partide paralel CHP oluşturamazlar. Bu darbe püskürtülecek ve CHP'yi atanmışlar değil seçilmişler yönetecektir."

Kaynak: ANKA
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