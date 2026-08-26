CHP'de 49 isim disipline sevk edildi

(ANKARA) - CHP Parti Meclisi toplantısında 49 kişi tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Sevk edilen isimler arasında eski Genel Sekreter Selin Sayek Böke, eski Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, eski MYK üyeleri Meryem Gül Çiftçi Binici, Yalçın Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz ve Yankı Bağcıoğlu isimler yer alıyor.

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında 49 kişinin tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verildi. Konuya ilişkin konuşan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Herkesin Cumhuriyet Halk Partisinin tüzel kişiliği içinde bu kimliğe zarar vermeden siyaset yapabileceğini, bunları izlediğimizi tahmin ediyorum. Takip ettiğimizi, partinin tüzel kimliği içinde bulunup da başka siyasal partilere dönük çalışma yapılmasını da hem ahlaki bulmadığımızı hem de disiplinin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendireceğimizi söylemiştik. Bugün biz Parti Meclisimizde bir grup arkadaşımızı daha önce Cumhuriyet Halk Partisinin önemli kademelerinde bulunmuş parti meclisi üyesi, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi vesaire görevlerde yer almış arkadaşları hala Cumhuriyet Halk Partisinin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz" dedi.

Disipline sevk edilen isimler şöyle:

"Ali Abbas Ertürk, Asiye Ergül, Aylin Nazlıaka, Bahattin Bahadır Erdem, Barış Övgün, Bedirhan Berk Doğru, Berk Kılıç, Burcu Mazıcıoğlu, Canan Taşer, Cansel Çiftçi, Ecevit Keleş, Elif Leyla Gümüş, Emine Uçak Erdoğan, Güldem Atabay, Hikmet Erbilgin, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Kübra Gökdemir, Mahir Yüksel, Melisa Uğraş, Meryem Gül Çiftçi Binici, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Önder Kurnaz, Polat Şaroğlu, Selin Sayek Böke, Sercan Çığgın, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Tolga Sağ, Turgay Özcan, Uğurcan İrak, Uygar Parçal, Yalçın Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz, Tuğçe Hilal Özkan, Yankı Bağcıoğlu, Baran Seyhan, Emre Kartaloğlu, Ozan Varal, Emre Yılmaz, Pınar Uzun Okakın, Oya Ünlü Kızıl, Deniz Çakır, Remzi Kazmaz, Oğuzhan Cenan, Aysemin Gülmez ve Mesut Kırşanlı."

Kaynak: ANKA