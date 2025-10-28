CHP Bilecik Milletvekili Tüzün ve Belediye Başkanı Subaşı'dan 29 Ekim mesajı

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Tüzün, mesajında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 102 yıl önce 29 Ekim 1923'te, "Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir" diyerek ilan ettiği cumhuriyetin, gelecek kuşaklara devredeceği vazgeçilmez miras olduğunu ifade etti.

Cumhuriyete sahip olmanın yeterli olmadığını, önemli olanın korumanın, layık olmanın ve laik, demokratik cumhuriyet ilkelerine sımsıkı sahip çıkmak olduğunu aktaran Tüzün, şunları kaydetti:

"Laik, demokratik, çağdaş Türkiye'nin güvencesi cumhuriyetin sağladığı özgürlük ortamını koruma ve onun evrensel değerlerine daha sıkı sarılma gerekliliğinin bilinciyle, cumhuriyetimizin 102. yaşına ulaşmasının heyecan ve gururunu tüm ülkemiz ve hemşerilerim ile paylaşırken cumhuriyetimizin mimarı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

Belediye Başkanı Subaşı da cumhuriyetin, karanlığa karşı yakılmış bir umut meşalesi, eşitliğin, özgürlüğün ve halk iradesinin simgesi olduğunu dile getirdi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emanet ettiği cumhuriyetin, yalnızca bir yönetim biçimi değil düşünmenin, üretmenin, sorgulamanın en güçlü ifadesi olduğunu değinen Subaşı, şöyle devam etti:

"Bizler Bilecik'te, cumhuriyetin ilkelerine bağlı, çağdaş, üretken ve dayanışma dolu bir kent inşa etmek için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, cumhuriyetin gerçek bekçileri onun değerlerini yaşatan, emek veren, üreten kadınlar, gençler ve çocuklardır. Bu duygu ve inançla, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."