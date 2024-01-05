CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Kocaavşar Mahallesi'nde halkla buluştu

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın halkla buluştuğu Kocaavşar mahallesinin karanlık meydanı telefon ışıklarıyla aydınlatıldı. Akın, "Balıkesir'in göbeğinde aydınlıktan mahrum bir meydanı konuşmaktan utanıyorum. Şehri yönetenler yapabilirlerdi, yapmamışlar. 31 Mart'a kadar karanlık meydanları telefon ışıklarıyla aydınlatacağız. 1 Nisan'dan sonra da ışıl ışıl yapacağız" açıklamasını yaptı.

CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Balıkesir'in merkez ilçesi Karesi'ye bağlı Kocaavşar köyünü ziyaret etti. Yaklaşık bin 600 kişinin yaşadığı ve Balıkesir şehir merkezine 30 kilometre uzaklıktaki mahallenin karanlık meydanı, Akın ile birlikte mahalleye gelenlerin telefon ışıklarıyla aydınlatıldı.

CHP'li Akın, Balıkesir'in göbeğinde aydınlıktan mahrum bırakılan bir meydanı konuşmaktan utandığını belirterek, "Burası Balıkesir'in merkezine en yakın yerleşim alanlarından biri. Ayrıca burası yakın zamana kadar kendi kendini yöneten bir beldeydi. Büyükşehir ile birlikte tüm bütçesi, personeli, garajındaki kepçesi, iş makinası üst belediyeye devrildi. Adı mahalle oldu ama işte görüyoruz, meydandaki aydınlatmanın durumu bile ortada. Madem konuşmaya buradan başladık. Size sözüm olsun, 1 Nisan'da bu meydanı ışıl ışıl yapalım" dedi.

'1 NİSAN'DA IŞIL IŞIL OLACAK'

CHP'li Akın'a Kocaavşar ziyaretinde eşlik eden partililer ve gönüllüler, ellerindeki telefonların ışıklarını yakarak alanı aydınlattı. Balıkesir'in hak ettiğini alabilmesi için göreve geleceğini anlatan Akın, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bu mahalle meydanını ışıl ışıl yapabilecek bütçesi var. Şehrimizi bugüne dek yönetenler bunu yapabilirlerdi, yapmamışlar. Bu sorun sadece Kocaavşar'da değil, şehrin dört bir yanında var. Biz 31 Mart'a kadar akşam saatlerinde konuştuğumuz meydanlar eğer karanlıksa telefon ışıklarıyla aydınlatacağız. 1 Nisan'dan sonra da bu meydanları ışıl ışıl yapacağız" diye konuştu.

Akın'a, Kocaavşar ziyaretinde CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, CHP Karesi İlçe Başkanı Yücel Erişen ve partililer eşlik etti.