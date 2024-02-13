CHP Avcılar Belediye Başkan Adayı Tartışması

CHP'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı olarak Utku Caner Çaykara'yı gösterdiği iddiası, Avcılar'da partililerin tepkisine neden oldu. Toplam 25 adayın başvuru yaptığı Avcılar'da aralarında mevcut Belediye Başkanı ve aday adayı Turan Hançerli'nin de bulunduğu bir grup basın açıklaması yaparak rahatsızlıklarını dile getirdi.

Akşam saatlerinde Ankara'da yapılan aday belirleme toplantısı sürerken, Avcılar İlçe Başkanlığı'na adaylık başvurusu yapmayan Çaykara'nın aday gösterileceği yolunda çeşitli mecralarda haberler yayıldı. Parti binasında bir araya gelen çok sayıda aday ve partili Esenyurt'ta oturan ve Avcılar'ı tanımadığını söyledikleri bu ismin aday olmasına karşı çıktı. Hazırlanan ortak açıklamayı eski ilçe başkanlarından ve belediye başkan aday adayı Erhan Bozan okudu. Bozan, ilçede oturan aday adaylarının iki aydan bu yana seçim çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek şöyle dedi:

"Partimiz içinde bazı grupların ilçemize müracaat eden aday adayları dışında ve Avcılar'da yaşamayan, ilçemiz dışında olan bir ismin aday olarak önerildiği, önerileceği konuşulmaktadır. Avcılar İlçe yönetimi ve belediye başkan adaları olarak Avcılar dışından belediye başkan adayı istemediğimizi ve Avcılar halkı tarafından da kabul görmeyeceğini, ilçemizde yaşayan adaylarından herhangi birinin görevlendirilmesi halinde hem biz, hem örgütümüz en üst motivasyonunda çalışacaktır. Sayın genel başkan, MYK üyeleri ve PM üyelerimizin sağduyusuna inanıyoruz" dedi.

Belediye Başkan aday adaylarından Refai Yıldırım, sağlık sorunları olmasına rağmen iki aydan bu yana çalıştığını belirterek, "İnsanlar burada üzgün, yorgun, argın, bıkkın. Dışarıdan bir aday gösteriliyor. Onun gelip aday olmaması lazım. Avcılar'ı Avcılar'a teslim edin kardeşim" dedi. Başkan aday adaylarından Seyfullah Aydın ise, "Avcılar'da başvuran 25 aday içerisinde mutlaka liyakatli bir isim vardır. İnsanlar bize sormazlar mı, 'Avcılar ilçe örgütü diri ve çalışkan bir örgüttür kendi içerisinden bir aday çıkaramadı mı" diye konuştu