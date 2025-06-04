CHP Antalya'da Kurban Bayramı Kutlaması

CHP Antalya'da Kurban Bayramı Kutlaması
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Törende İl Başkanı Nail Kamacı, bayramların barış ve adalet dilekleriyle kutlandığını, ancak bu dileklerin çoğu zaman gerçekleşmediğini vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Parti binası önünde yapılan törene, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı'nın yanı sıra milletvekilleri Mustafa Erdem ve Aykut Kaya, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları ile partililer katıldı.

İl Başkanı Kamacı, yaptığı konuşmada, bayramların gelecek dönemlerin daha iyi geçmesi, barış ve adaletin sağlanması temennileriyle kutlandığını ancak bu dileklerin çoğu zaman hayata geçmediğini savundu.

Yaşanan sürecin hem Ortadoğu coğrafyasında hem de dünyanın birçok yerinde bayramın çok ötesinde olduğunu dile getiren Kamacı, "Bayramlaşmayı değil yaşamak, insanların karnını doyurmasının bile sorun olduğu bir dönemde yaşıyoruz." dedi.

Yeni il binasıyla ilgili de bilgi veren Kamacı, yakın zamanda yeni parti binasının temelini atabileceklerini ve gelecek dönemlerde bayramlarını yeni binasında kutlayacaklarını söyledi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
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