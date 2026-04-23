CHP Ankara İl Başkanlığından 23 Nisan dolayısıyla Anıtkabir'e yürüyüş

CHP Ankara İl Başkanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e yürüyüş düzenlendi.

İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Ulus'taki Atatürk Heykeli önüne çelenk bırakıldı.

Partili ve vatandaşlar daha sonra Anadolu Meydanı'nda ellerinde Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankartlarla slogan atmadan Anıtkabir'e yürüdü.

Anıtkabir'in önünde konuşan CHP Ankara İl Sekreteri Yüksel Işık, çocuklar için güzel bir gelecek adına çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmanın ardından gruptakiler, Anıtkabir'i ziyaret etti.