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CHP Ankara İl Başkanlığında gerginlik

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CHP Merkez Yürütme Kurulu kararıyla Ankara İl Başkanlığı'na atanan Fahri Yıldırım ve beraberindekiler, gece yarısı parti binasına gitti. Yıldırım ile parti binasındakiler arasında tartışma çıktı, polis müdahale etti. Yıldırım ve grubu binadan çıkarılırken protesto edildi.

CHP Merkez Yürütme Kurulu kararıyla partinin Ankara İl Başkanlığı görevine atanan Fahri Yıldırım ve beraberindekiler ile parti binasındakiler arasında gerginlik yaşandı.

Yıldırım ve beraberindekiler, gece yarısında Kızılay'da bulunan CHP İl Başkanlığı binasına gitti.

Bu sırada Yıldırım'ın içinde bulunduğu grup ile parti binasındakiler arasında tartışma oldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Yıldırım ve beraberindekiler ile partililer arasında gerginlik yaşanmaması için çevre güvenliği sağladı.

Polisin iki grup arasında müzakere yürütmesinin ardından Yıldırım ve beraberindeki kişiler ekiplerce binadan çıkarıldı. Bu sırada bina dışındaki partililer, Yıldırım'ı protesto etti.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
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