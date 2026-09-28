CHP Ankara İl Başkanı Yıldırım, Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Reyhan'ı ziyaret etti

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(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım ve yönetimi, Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan ve yönetimini ziyaret etti.

CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan ve il yönetimini ziyaret ettiğini söyledi. Yıldırım'ın paylaşımı şöyle:

"İl yöneticilerimizle birlikte, Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan ve il yönetimini ziyaret ettik. Gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Ankara ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Nazik ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için Sayın Utku Reyhan'a ve Vatan Partisi Ankara İl Yönetimi'ne teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA