CHP'li Levent Çelik, kurultay kararına ilişkin temyizden feragat etti

Haber : Feyaz ÇANAK

(ANKARA) - CHP üyesi Levent Çelik, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne dilekçe vererek Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP 38'inci Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararını temyizden feragat etti. CHP üyeleri Kamile Bahar Özel, Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaslan geçtiğimiz günlerde temyizden feragat etmişti.

CHP üyesi Levent Çelik, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi tarafından kurultay hakkında verilen mutlak butlan kararına yönelik temyiz hakkından feragat ettiğini bildirdi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne dilekçe veren Çelik, dilekçede temyiz başvurusunun usulen verildiğini belirterek başvurudan feragat etti.

CHP üyeleri Kamile Bahar Özel, Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaslan'da geçtiğimiz günlerde benzer bir adım atarak temyizden feragat etmişlerdi.

"KURULTAYIN ÖNÜNDEKİ ENGELİN KALDIRILMASI İÇİN"

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan Çelik, "Kurultayın önündeki engelin kaldırılması için bu adımı attım. Zaten 3 arkadaşımız daha önce temyizden feragat etmişti. Ben de kurultay önündeki engelin kaldırılması için temyizden feragat ettim" dedi.

Davaya ilişkin CHP Genel Merkezi, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP üyeleri Lütfü Savaş'ın temyiz başvuruları devam ediyor.

Kaynak: ANKA