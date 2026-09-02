Haberler

CHP'li Levent Çelik, kurultay kararına ilişkin temyizden feragat etti

CHP'li Levent Çelik, kurultay kararına ilişkin temyizden feragat etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP üyesi Levent Çelik, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne dilekçe vererek Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP 38'inci Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararını temyizden feragat etti. CHP üyeleri Kamile Bahar Özel, Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaslan geçtiğimiz günlerde temyizden feragat etmişti.

Haber : Feyaz ÇANAK

(ANKARA) - CHP üyesi Levent Çelik, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne dilekçe vererek Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP 38'inci Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararını temyizden feragat etti. CHP üyeleri Kamile Bahar Özel, Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaslan geçtiğimiz günlerde temyizden feragat etmişti.

CHP üyesi Levent Çelik, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi tarafından kurultay hakkında verilen mutlak butlan kararına yönelik temyiz hakkından feragat ettiğini bildirdi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne dilekçe veren Çelik, dilekçede temyiz başvurusunun usulen verildiğini belirterek başvurudan feragat etti.

CHP üyeleri Kamile Bahar Özel, Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaslan'da geçtiğimiz günlerde benzer bir adım atarak temyizden feragat etmişlerdi.

"KURULTAYIN ÖNÜNDEKİ ENGELİN KALDIRILMASI İÇİN"

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan Çelik, "Kurultayın önündeki engelin kaldırılması için bu adımı attım. Zaten 3 arkadaşımız daha önce temyizden feragat etmişti. Ben de kurultay önündeki engelin kaldırılması için temyizden feragat ettim" dedi.

Davaya ilişkin CHP Genel Merkezi, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP üyeleri Lütfü Savaş'ın temyiz başvuruları devam ediyor.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli

Erdoğan'dan Yunanistan'a ültimatom gibi uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum

Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum! Bir ismi özellikle tebrik etti
Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Melih Gökçek için hesap zamanı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı! Hesaplar değişebilir

Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı! Hesaplar değişebilir
İran'da bombalar susmuyor! Bilanço ağırlaştı

Bombalar susmuyor: Ölü sayısı yükseldi
Yabancıyla buluştuğu için hedef oldu! Etraflarını böyle sardılar

Genç kadını o halde görenler telefona sarıldı! Nedeni pes dedirtti
Adana'da korkunç kaza! Devrilen minibüsün şoförü can verdi

Korkunç kaza! Devrilen minibüsün şoförü can verdi
Dakikalarca kurtarmaya çalıştılar! Yere iner inmez yaşananlar inanılmaz

Dakikalarca kurtarmaya çalıştılar! Yere iner inmez olanlar inanılmaz
Rakiplerin yaşına inanmadığı stoper: El Chadaille Bitshiabu

Rakiplerin yaşına inanmadığı stoper Galatasaray'da
Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş

Fuhuş ağının perde arkası! Başkana kadınları ayarlayan da bu