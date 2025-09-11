Mahkeme, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasını reddetti

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davayı usulden reddetti. İstinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

"KAYYUMUN GÖREVİ SONA ERMELİ"

CHP'nin avukatı Çalar Çağlayan, "Davayı görme yetkisi olan davadan ret kararı çıktı. Bundan sonra ilgili mahkemelerin buna göre karar alması gerekiyor. Bundan sonra 45. Asliye Mahkemesi nasıl bir karar verecek, göreceğiz hemen. Hukuki bir boyutta değerlendirecek olursak kayyumun görevinin sona ermesi gerekir." diye konuştu.

"HUKUKEN ARTIK BİR KAYYUM YOKTUR"

CHP TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın alınan yeni kararla usulsüzce verilen iptal kararının ortadan kalktığını belirterek "İstanbul 45. Asliye'nin aldığı karar ortadan kalkmıştır. Hukuken artık bir kayyum kararı yoktur" dedi.

ÖZGÜR ÇELİK İL BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik il başkanı olarak seçilmişti. Ancak kongrenin ardından "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiaları ortaya atılmıştı.

GÖREVE GÜRSEL TEKİN ATANMIŞTI

Tartışmalar sürerken, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti. Mahkeme kararıyla göreve Gürsel Tekin getirilmişti. CHP yönetimi karara tepki gösterirken, Sarıyer'de bulunan il başkanlığı binası ve çevresinde polisle partililer arasında gerginlik yaşanmıştı. Parti yönetimi il başkanlığı binasını kapatıp Bahçelievler ilçesine taşıma kararı almıştı.