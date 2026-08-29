CHP'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından "Zafer, o gün bütün memlekete yayıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" notuyla bir video yayımladı.

CHP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla video paylaşıldı. Paylaşımda, "Zafer, o gün bütün memlekete yayıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" notu yer aldı.

Kaynak: ANKA