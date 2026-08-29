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CHP'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

CHP'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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CHP Genel Merkezi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından "Zafer, o gün bütün memlekete yayıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" notuyla bir video yayımladı.

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından "Zafer, o gün bütün memlekete yayıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" notuyla bir video yayımladı.

CHP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla video paylaşıldı. Paylaşımda, "Zafer, o gün bütün memlekete yayıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" notu yer aldı.

Kaynak: ANKA
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