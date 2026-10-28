CHP 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Atatürk'ün sözlerine yer verdiği video yayımladı

CHP 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Atatürk'ün sözlerine yer verdiği video yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Partinin paylaşımında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerine ve 'Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz' sözüne yer verildi.
(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video yayımladı.
Partinin, paylaşımında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntüleri ile "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözlerine yer verdi.
Kaynak: ANKA