CHP 22. Olağanüstü Kurultayı Hazırlıkları ve Oğuz Kaan Salıcı'nın Açıklamaları

CHP, 21 Eylül'de 22. Olağanüstü Kurultayı'nı gerçekleştirecek. Kurultay öncesi CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kurultay için herhangi bir liste çalışmasının içinde olmadığını belirtti. Salıcı açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi 22. Olağanüstü Kurultayı'nda başını çekeceğim, içinde yer alacağım hiçbir liste hazırlığımız olmayacaktır. Almış olduğum bu karar ne bir vazgeçiş ne kabulleniştir. Bu, Partimizi şahsi hırslardan ve gereksiz gerilimlerden koruma iradesidir. Partimiz bir yönetim kriziyle karşı karşıya bırakılmış, yargı müdahalelerine açık hale getirilmiştir. Her şeye rağmen, başımıza gelen her türlü badireyi Partimizin bütünlüğü içinde ve kararlılıkla aşacağımıza inancım tamdır.

Partimizin bölünmesi beklentisiyle ellerini ovuşturanlar, büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından arınacak güçtedir. 'Temiz siyaset, temiz parti, temiz toplum' sloganımız duvarlarımızdan silinmemiştir. Bizim aidiyetimiz Partimizin tarihine, değerlerine, geleneğine ve geleceğinedir."