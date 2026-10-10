CHP, 10 Ekim katliamının 11. yılında 103 canı andı, adalet talebini yineledi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 10 Ekim 2015'te yaşamını yitiren 103 kişinin saygı ve rahmetle anıldığı, aradan geçen yılların acıyı ve adalet talebini eksiltmediği belirtildi.
(ANKARA) - CHP'den, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılı nedeniyle yapılan açıklamada, "Aradan geçen yıllar acımızı da adalet talebimizi de eksiltmedi" denildi.
CHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "10 Ekim 2015'te barış, emek ve demokrasi için Ankara Garı önünde buluşan yurttaşlarımıza yönelik katliamda yitirdiğimiz 103 canımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Aradan geçen yıllar acımızı da adalet talebimizi de eksiltmedi. 10 Ekim'i unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: ANKA