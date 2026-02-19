Haberler

Oscar adayı "Hamnet" filmi vizyondaki ikinci haftasında gişe lideri oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

'Hamnet' filmi, vizyona girdiği 6 Şubat'tan bu yana Türkiye'de en çok izlenen film oldu. İlk 10 günde 164 bin 463 izleyiciye ulaşarak başarısını kanıtladı.

Chloe Zhao imzalı "Hamnet" filmi, vizyona girdiği 6 Şubat'tan bu yana en çok izlenen filmler listesinde birinci sırada yer aldı.

Box Office Türkiye'ye göre, film, vizyondaki ilk 10 gününde Türkiye genelinde 164 bin 463 izleyiciye ulaşarak listelerde zirveye yerleşti.

Maggie O'Farrell'ın ödüllü romanından beyaz perdeye taşınan film, vizyon yolculuğuna 20 bin 593 seyirciyle başlangıç yapmasına rağmen, kısa sürede beğeni kazandı.

Paribu Cineverse verilerine göre pazarın yüzde 52'sini domine eden yapım, sinemadaki her iki izleyiciden birinin tercihi oldu.

Toplam 8 dalda Akademi Ödülü'ne aday gösterilen "Hamnet"in başarısı, sadece rakamlarla değil, aynı zamanda izleyicinin bilet alma refleksiyle ilgili olarak da sinema sektörüne yeni bir veri sundu.

Paribu Cineverse tarafından yapılan açıklamada, filmin geleneksel izleyici kitlesinden ziyade teknolojiyle yakın ilişkiler kuran 25-34 yaş arası kitle tarafından tercih edildiği belirtildi.

Verilere göre filmin izleyici kitlesinin yüzde 39'u beyaz yakalı çalışanlardan oluşuyor. Biletlerin ise yüzde 61'i çevrim içi platformlar aracılığıyla alınıyor.

Paul Mescal ve Jessie Buckley'in rol aldığı film, William Shakespeare ve eşi Agnes'in oğullarının kaybının ardından yaşadıkları yas sürecine odaklanıyor.

Kaynak: AA " / " + Asya Setinay Karagül -
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme

Sivasspor'a -40 puanlı rakibi karşısında soğuk duş
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı

Ünlü oyuncunun kızı 6 milyonluk tazminatı bakın ne yapacakmış
Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı

Feci kaza sonrası 6 aydır yoğun bakımdaydı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme

Sivasspor'a -40 puanlı rakibi karşısında soğuk duş
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Oyuncu Bahar Şahin'den oruç açıklaması: Hiçbir zaman 30 gün tutamadım

Ünlü oyuncunun oruç açıklaması tartışma yarattı