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Chengdu'da Küresel Panda Ortakları Konferansı 30'dan fazla ülkeden uzmanlarla açıldı.

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Chengdu'da Küresel Panda Ortakları Konferansı 30'dan fazla ülkeden uzmanlarla açıldı.
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2026 Küresel Panda Ortakları Konferansı, Çin'in Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da salı günü kapılarını açtı. Ana forum 30'dan fazla ülke ve bölgeden uzman ve akademisyeni bir araya getirirken etkinlik 4 Kasım'da sona eriyor.

CHENGDU, 4 Kasım (Xinhua) -- 2026 Küresel Panda Ortakları Konferansı, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenleniyor.

"Dev pandaların anavatanı" olarak bilinen kentte salı günü kapılarını açan konferansın ana forumu, 30'dan fazla ülke ve bölgeden uzman ve akademisyeni bir araya getirdi.

Dev panda yaşam alanlarının korunması, güzel bir dünya inşası ve açık fırsatların paylaşılması temalarına odaklanan konferans kapsamında ana forumun yanı sıra dev pandaların korunması, biyoçeşitliliğin gözetilmesi ve yeşil kalkınma işbirliğini ele alan çok sayıda oturum ve etkinlik düzenleniyor. Etkinlik kapsamında panda temalı çeşitli kültürel ve yaratıcı ürünlerin sergilendiği fuar da katılımcıların ilgisini çekiyor.

Konferans 4 Kasım'da sona eriyor.

Kaynak: Xinhua
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