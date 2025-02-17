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Chaplin Oyunu Yeni Sezonda Seyircilerle Buluşuyor

Chaplin Oyunu Yeni Sezonda Seyircilerle Buluşuyor
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Şarlo karakteri ile tanınan Charles Chaplin'in hayatını sahneye taşıyan 'Chaplin' oyunu, 28 Şubat'ta Maximum Uniq Hall'da sahnelenecek. Oyun, Fransa merkezli 'The Chaplin Office' tarafından sahneleniyor.

"Şarlo" karakteri ile özdeşleşen, İngiliz sinema yönetmeni, oyuncu, yazar, besteci, kurgucu ve komedyen Charles Spencer Chaplin'in hayatını sahneye taşıyan "Chaplin" oyunu, yeni sezonda da seyircilerle buluşacak.

Oyun, Chaplin'in tüm yasal haklarını elinde bulunduran Fransa merkezli "The Chaplin Office" tarafından ve 17 varisinin onayıyla sahneleniyor.

Geçen sezon prömiyer yapan oyun, 28 Şubat'ta Maximum Uniq Hall sahnesinde seyircilerinin karşısına çıkacak.

Yapımı MSP, yapımcılığı Mert Siliv imzası taşıyan Aksel Bonfil'in yazdığı oyunu, Saim Güveloğlu yönetiyor.

Özgür Daniel Foster'ın Chaplin'i canlandırdığı oyunda ayrıca Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran, Murat Danacı, Defne Koldaş, Semih Ali Aksoy ve Çınar Yener rol alıyor.

Oyunun dekor ve kostüm tasarımına Gamze Kuş, koreografisine ise Tuğçe Ulugün Tuna imza attı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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