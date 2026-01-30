"Chaplin Dörtlüsü" Edebiyat ve Medya Dünyasından Sürpriz Konuklarla 20 Mart'ta Sinemalarda

(ANKARA) - Tufan Taştan'ın senaryosunu kaleme aldığı "Chaplin Dörtlüsü" filmi, 20 Mart'ta sinemalarda gösterime girecek. Filmde, aralarında Fikret Bila, Gökçer Tahincioğlu, Murat Yetkin, Çiğdem Toker ve Ünsal Ünlü'nün de bulunduğu bazı gazeteciler konuk oyuncu olarak yer aldı.

İlk uzun filmi "Sen Ben Lenin" ile beğeni toplayan yönetmen Tufan Taştan'ın ikinci filmi "Chaplin Dörtlüsü" 20 Mart'ta sinemalarda gösterime girecek.

2024 yılı Temmuz ayında Ankara'da çekimleri tamamlanan "Chaplin Dörtlüsü" filmi, trajik toplumsal olaylar sonucu doğaüstü güçler kazanan dört süper kahramanın, ülkeyi sarsan intikam hikayesini konu alıyor.

Taştan, filmin senaryosunu yazar Barış Bıçakçı'yla birlikte kaleme aldı. Filmin müziklerini Mor ve Ötesi'nin solisti Harun Tekin bestelerken, görüntü yönetmenliğini ise Gökhan Tiryaki üstlendi.

Filmin oyuncu kadrosunda Melisa Sözen, Taner Ölmez, Cengiz Bozkurt, Sumru Yavrucuk, Engin Hepileri, Burçin Terzioğlu, Metin Akdülger, Mustafa Avkıran, Kubilay Aka, Mustafa Kırantepe, Hasibe Eren, Saygın Soysal, Yasemin Szawlowski ve Oğuz Kara bulunuyor.

Öte yandan filmin kadrosunda edebiyat, stand-up ve basın dünyasından sürpriz isimler konuk oyuncu olarak dikkati çekti.

Gazeteciler ve yazarlar Tanıl Bora, Fikret Bila, Gökçer Tahincioğlu, Tolga Şardan, Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Ünsal Ünlü, Bağış Erten, İrfan Aktan, Özge Mumcu ve Yıldız Tar; edebiyat dünyasından Ayfer Tunç, Murat Uyurkulak, Aylin Balboa, Pelin Buzluk, Giray Kemer, Hüseyin Kıyar ve Barış Bıçakçı ile komedyenler Deniz Göktaş, Salih Tıraş, Nevzat Can Ünsal, Rüya Aslangül ve Ege Kayacan "Chaplin Dörtlüsü"nde konuk oyuncu olarak yer aldı.