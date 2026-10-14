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Chang'e-6'nın Ay'ın uzak tarafından getirdiği örnekler Zhuhai'de sergilenecek

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Chang'e-6'nın Ay'ın uzak tarafından getirdiği örnekler Zhuhai'de sergilenecek
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Çin Ulusal Savunma Bilim, Teknoloji ve Sanayi Devlet İdaresi, Ay'ın yakın ve uzak taraflarından getirilen örneklerin Zhuhai'deki 16. Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergileneceğini duyurdu. Ziyaretçiler, Chang'e-5 ve Chang'e-6 örneklerini inceleyip farklarını görebilecek.

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Savunma Bilim, Teknoloji ve Sanayi Devlet İdaresi, Ay'ın yakın ve uzak taraflarından getirilen örneklerin, Airshow China olarak da bilinen 16. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergileneceğini duyurdu.

İdare yetkilisi Yi Lin salı günü başkent Beijing'de fuarla ilgili düzenlenen basın toplantısında, ziyaretçilerin Chang'e-5'in Ay'ın yakın tarafından, Chang'e-6'nın da uzak tarafından getirdiği örnekleri yakından inceleyip aralarındaki farkları görebileceğini söyledi.

Fuar, 7-13 Aralık tarihlerinde Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenecek.

Guangdong Vali Yardımcısı Zhang Hu, bu yıl alanı genişletilen fuarda kapalı sergi alanının 135.000 metrekare olacağını belirtti. Zhang, fuarda 3.000'den fazla ekipmanın sergilenmesini beklediklerini, bunların yaklaşık yüzde 10'ununsa ilk kez tanıtılacağını ifade etti.

Ana sergi alanında 170'ten fazla hava aracının sergileneceğini kaydeden Zhang, yaklaşık 50 ülke ve bölgeden 1.100'ü aşkın işletmenin fuara katılmak için kayıt yaptırdığını söyledi.

Bu yıl fuarda ilk kez ana sergi alanı, insansız ekipmanlar sergi alanı ve denizcilik ekipmanları sergi alanı olmak üzere üç ayrı sergi alanı yer alacak.

Kaynak: Xinhua
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