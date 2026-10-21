Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cezayir Nijer'le Şangariha-Modi görüşmesi sonrası askeri işbirliği anlaşması imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cezayir ile Nijer, Şangariha ve Modi görüşmesinin ardından askeri işbirliği mutabakat zaptı imzaladı. Görüşmede Şangariha ülkesinin işbirliği önerilerini incelemeye hazır olduğunu belirtti, Modi ordular arası koordinasyonu övdü.

Cezayir ile Nijer, ikili koordinasyonu güçlendirme adımları kapsamında askeri işbirliği anlaşması imzaladı.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu mutabakat zaptı, Cezayir Savunma Bakanı Vekili ve Genelkurmay Başkanı Said Şangariha'nın, üst düzey askeri heyetle ülkeye gelen Nijer Savunma Bakan Salifou Modi'yle görüşmesi sonrası imzalandı.

Görüşmede Cezayir Genelkurmay Başkanı Şangariha, ülkesinin, iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde askeri ve güvenlik alanındaki işbirliğini geliştirecek her türlü öneriyi incelemeye hazır olduğunu vurguladı.

Nijer Savunma Bakanı Modi de iki ülke orduları arasındaki çok boyutlu koordinasyon düzeyinden övgüyle söz etti.

Görüşmeye Cezayir ordusundan çok sayıda üst düzey komutan ile Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri ve Nijer heyeti üyeleri katıldı.

Mutabakat zaptına ilişkin başka detay paylaşılmadı.

Askeri ve enerji alanında stratejik destek

Ağustos ayında Cezayir Savunma Bakanlığı, Nijer'in başkenti Niamey'deki istikrarsızlaştırma girişimine karşı Nijer ordusuna destek amacıyla 4 savaş uçağının gönderildiğini duyurmuştu.

Enerji alanında da Cezayir, Nijer'e hibe olarak başkent Niamey'de haziran ayında devreye giren 40 megavat kapasiteli elektrik santrali kurarak destek sağladı.

Hidrokarbon sektöründe iki ülke arasındaki işbirliği ise Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach liderliğinde Kafra petrol sahasında yürütülen arama projelerini kapsıyor.

Cezayir son olarak, 12-19 Ekim tarihlerinde Agadem sahasındaki bir petrol kuyusunda oluşan sızıntıyı kontrol altına almak ve çevresel etkilerini sınırlamak üzere uzmanlardan oluşan teknik bir heyeti Nijer'e göndermişti.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Zonguldak'ta emekli polis memuru mezarlıkta ölü bulundu

Emekli polis memurunun kahreden sonu! Mezarlıkta bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atina'da poşetteki patlayıcı düzenek infilak etti: 2'si polis 4 kişi yaralandı

Komşuda polisin hatası facia getirdi: Çok sayıda yaralı var
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin yıldızı için çarpıcı sözler: Ben onunla devam etmem

Fenerbahçeli yıldızın üstünü çizdi: Ben onunla devam etmem
Duvarın arkasında servet ararken sırla karşılaştılar! Tam 112 yıllık

Duvarın arkasında servet ararken sırla karşılaştılar!
OpenAI CEO'suna kız kardeşinden ağır suçlama gelmişti! Mahkemeden kritik karar

Suçlama hayli ağırdı! OpenAI CEO'su hakkında mahkemeden kritik karar
Sigorta sektöründe deprem! Ünlü şirket için iflas talep edildi

Sigorta sektöründe deprem! Dev şirket için iflas talep edildi
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü

Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü

Yunan vatandaşlığı iddiasına Merve Boluğur’dan yanıt

Yunan vatandaşlığı iddiasına ünlü oyuncudan yanıt: Çok hızlı alacağım