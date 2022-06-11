Cezayir: Libya'daki son gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz - Haberler

Cezayir, Libya'nın başkenti Trablus'ta dün gece yaşanan ve bugün de devam eden çatışmaları endişeyle takip ettiğini bildirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kardeş Libya'da yaşanan son gelişmeler endişeyle takip ediliyor." ifadesine yer verildi.

Cezayir'in şiddetin her türlüsünü kınadığı belirtilen açıklamada, tüm Libyalı tarafların ülkenin yeniden kaos ortamına dönmemesi ve geri dönüşü olmayan bir çıkmaza girilmemesi noktasında uyarıldığı kaydedildi.

Tüm Libyalı tarafların diyalog ve uzlaşı diline davet edildiği belirtilen açıklamada, Libya halkının emniyet ve güvenliğinin korunması için ateşkes anlaşmasının devam ettirilmesi çağrısında bulunuldu.

Öte yandan gelişmelerin Birleşmiş Milletler öncülüğünde Kahire'de başlatılan ortak anayasa oluşturma komitesinin çalışmalara başlamasının ardından yaşandığının altı çizilen açıklamada, Libya'da özgür ve adil seçimlerin yapılması adına çalışmaların hızla devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Ne olmuştu?

Libya'nın batısında varlık gösteren "Navasi Tugayı" ile "İstikrar Destek Birimi" arasında, başkent Trablus'un Suk Sulesa bölgesinde dün gece çatışma yaşanmıştı.

Kent merkezinde meydana gelen çatışmalarda bölgede elektrikler kesilmiş ve bölge sakinleri paniğe kapılmıştı.

Bazı kaynaklar, çatışmalarda bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.