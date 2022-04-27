Cezayir: İspanya'ya ihraç edilen gazın farklı bir noktaya taşınması anlaşmayı bozar

Cezayir, kullanım dışı durumunda bulunan Mağrip-Avrupa doğal gaz boru hattı için Madrid yönetiminin, İspanya'dan Fas yönüne doğru ters akım başlatma kararı almasını iki ülke arasındaki gaz tedarik anlaşmasının ihlali anlamına geleceğini bildirdi.

Cezayir Enerji ve Maden Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İspanya Enerji Bakanlığı, elektronik posta yöntemiyle gönderdiği mesajda Cezayirli taraflara Mağrip-Avrupa boru hattında "bugün, yarın içerisinde" ters yönde (İspanya'dan Fas'a) gaz akışının başlatılması kararı alındığını iletti.

İspanya kanadından gelen söz konusu mesaja cevap verilen açıklamada, "Varış yeri sözleşmelerde belirtilenin dışında Cezayir gazının herhangi bir miktarının farklı bir yere taşınması sözleşme yükümlülüklerinin ihlali olarak değerlendirilir ve Sonatrach ile İspanyalı müşteriyi bağlayan sözleşmenin feshedilmesine yol açar." denildi.

Cezayir'i Fas üzerinden İspanya'ya bağlayan 12 milyar metreküp kapasiteli Mağrip-Avrupa boru hattı ise Cezayir'in Fas yönetimiyle diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından Ekim 2021'de biten sözleşmenin yenilenmemesi kararıyla birlikte kullanılmıyor.

Cezayir-Madrid arasında son dönemde yaşanan diplomatik gerilim

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 14 Mart'ta Fas Kralı 6. Muhammed'e Rabat yönetiminin Batı Sahra sorununun çözümü için önerdiği "özerklik planını" doğru bulduklarını ifade eden bir mektup göndermişti.

Cezayir, 19 Mart'ta İspanya Başbakanı Sanchez'in Batı Sahra sorununun çözümüyle ilgili Fas'ın ortaya koyduğu planı desteklemesi üzerine Madrid'deki Büyükelçisi Musa Said'i istişare için geri çağırmıştı.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 24 Nisan'da yerel basına verdiği mülakatta, İspanya'nın Batı Sahra konusunda son dönemde izlediği Fas'a yakın siyaseti, "İspanya'nın yaptığı, ahlaki ve siyasi olarak kabul edilemez." olarak yorumlamıştı.

Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde geçmişten bu yana gerginliğe neden oluyor. Fas, Cezayir'i ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.