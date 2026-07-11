Haberler

Cezayir'de bir günde çıkan 119 yangından 114'ü söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cezayir'de 40 dereceyi aşan sıcak hava dalgasıyla bir günde 119 yangın çıktı. Bunlardan 114'ü söndürülürken, Guelma'daki büyük yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Cezayir'de bir günde 119 yangın çıktığı ve bunlardan 114'ünün söndürüldüğü bildirildi.

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde 40 dereceyi aşan sıcak havaların etkisiyle artan yangınlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ülkenin kuzey bölgelerinde etkili olan ve pazar gününe kadar sürmesi beklenen sıcak hava dalgasının etkisiyle çıkan yangınlarda, ormanlık alanlar ve tarım arazilerinin etkilendiği ifade edildi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Guelma eyaletine bağlı Neşmaye beldesindeki yangının diğerlerine göre daha büyük olduğu aktarılan açıklamada, bu yangına 6 itfaiye aracı ve 4 uçakla birlikte karadan ve havadan müdahale edildiği kaydedildi.

Ülke çapında bir günde çıktığı belirtilen 119 yangının 114'ünün başarıyla söndürüldüğü, Guelma'daki yangın haricindeki 4 yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Abbas Mimouni
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan iyi haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız

Bakan Fidan müjdeyi bu sözlerle verdi: Kısa sürede neticeye ulaşacağız
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü

TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
40 yıllık hasret, Suudi Arabistan'da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü

40 yıllık gurbet sona erdi: Ali Amca vatan toprağına kavuştu
Pentagon dördüncü UFO paketini erişime açtı: Eşi benzeri görülmemiş görüntüler

Daha önce eşi benzeri görülmemiş UFO görüntüleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı
Haaland'ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor

1 günlük beslenme programı ifşa oldu: Bu adam insan olamaz!