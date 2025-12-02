Haberler

Cezayir'deki Afrika'da barış ve güvenlik konulu "Oran Süreci" konferansı sona erdi

Güncelleme:
Cezayir'de düzenlenen 12. Barış ve Güvenlik konulu 'Oran Süreci' konferansında Afrika'nın güvenlik tehditleri ve çözüm önerileri ele alındı. Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, hükümetlerdeki anayasa dışı değişiklikler, terörizm ve dış müdahaleler gibi risklerin üzerine gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Cezayir'de Afrika Birliği işbirliğiyle düzenlenen 12. Barış ve Güvenlik konulu "Oran Süreci" konferansı sona erdi.

Konferansta liderler, kıtanın karşı karşıya olduğu üç büyük riskin üstesinden gelme kapasitesinin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, kapanış konuşmasında, Afrika'daki güvenlik ve siyasi sorunların ciddi olduğunu belirterek, bu risklerin alarm verilmesini gerektirdiğini söyledi.

Bakan Attaf, kıtayı tehdit eden üç temel riskin; hükümetlerdeki anayasa dışı değişiklikler, terörizm ve dış müdahaleler olduğunu vurguladı.

Konferansın Afrika Birliği'nin (AfB) kriz önleme alanında merkezi bir aktör olarak yeniden konumlanmasının önemini ortaya koyduğunu belirten Attaf, ayrıca, "Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler" yaklaşımının artık sadece bir hedef değil, kıtayı uluslararası çekişmelerin risklerinden koruyacak stratejik bir seçenek olduğunu ifade etti.

Afrika Birliği Siyasi İşler, Barış ve Güvenlik Komiseri Bankole Adeoye de Oran Süreci'ni, Afrika'nın barış ve güvenlik hedeflerine ulaşmasında kritik olarak nitelendirdi.

Adeoye, kıtadaki zorlukların yalnızca Birleşmiş Milletler ve uluslararası kurumlarla çok taraflı işbirliğiyle aşılabileceğini belirtti.

Adeoye, "Afrika gündeminin başlıca hedefleri; BM Güvenlik Konseyi reformu, silahların susturulması ve sürdürülebilir kalkınmanın yaygınlaştırılması." ifadelerini kullandı.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı ve Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Leon Kacou Adom ise kıtanın hem geleneksel hem de yeni tehditlerle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Adom, yapay zeka kullanımı, teknolojik uçurum ve silahlı insansız hava aracı (İHA) gibi modern savaş araçlarının yeni riskler oluşturduğunu söyledi.

Afrikalı liderler, barışı koruma operasyonlarının finansmanında kıtadaki ülkelerin sorumluluk paylaşmasını ve BM'nin bütçe kısıntılarını telafi edecek Afrika çözümlerini benimsemesini önerdi.

Afrika Birliği işbirliğiyle düzenlenen ve kıtadaki barış, güvenlik ve krizlerin ele alındığı yıllık yüksek düzeyli bir platform olan "Oran Süreci" konferansında, Afrika ülkeleri ile uluslararası kurumlar arasında koordinasyonu güçlendirme ve kıtanın güvenlik kapasitesini artırma hedefleniyor.

Cezayir'de dün başlayan ve 2 gün süren konferansta, Sudan ve Libya'daki krizler, terör tehdidi, silah yayılımı, yabancı savaşçılar ve iklim değişikliğinin tetiklediği doğal afetler gibi kıtayı etkileyen temel güvenlik sorunları ele alındı.

Ayrıca, Afrika'nın BM Güvenlik Konseyi'ndeki temsili ve A3+ grubunun çalışmaları da masaya yatırıldı.

Kaynak: AA / Abbas Mimouni
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama

Barzani'nin silahlı peşmergeleriyle ilgili AK Parti'den açıklama
'İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın' önergesi TBMM'de reddedildi

Erdoğan ve Bahçeli de yeşil ışık yakmıştı! TBMM'de reddedildi
