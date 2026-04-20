23 Nisan Kapsamında Çocuk Hükümlü ve Tutuklulara Açık Görüş İzni

(ANKARA) - Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 24-25 Nisan günlerinde, ceza infaz kurumlarında çocuk hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni verileceğini açıkladı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in, "Bayramlarda ve Özel Günlerde Açık Görüş" alt başlıklı 15'inci maddesi gereğince, kapalı ceza infaz kurumlarında açık görüş izni verildiği hatırlatıldı.

Gerek hükümlü ve tutuklular, gerekse kurum personelinin önceden planlama yapmalarını kolaylaştırmak ve hak kayıplarının asgari düzeye indirilmesi amacıyla açık görüş izni verilecek bayram ve özel günler ile ziyaret günlerinin önceden duyurulduğu belirtilen açıklamaya göre, bu kapsamda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle, belirlenen esaslar çerçevesinde 24-25 Nisan günlerinde açık görüş yaptırılacak.

Ceza infaz kurumlarında bulunan sadece çocuk hükümlü ve tutuklular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, belirlenen süreler içinde açık görüşten yararlanacak.

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlandırılmayacak.

Sayıları ve konumları değerlendirilmek suretiyle, adli suçlardan çocuk hükümlü ve tutuklular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklular için ayrı gruplar oluşturulup, her grubun görüş günleri ve saatleri Cumhuriyet başsavcılıkları ile kurum idareleri tarafından tespit edilecek. Bu grupların, aynı zamanda ve aynı görüş mahallinde birlikte bulundurulmaması sağlanacak.

Hükümlü ve tutuklular ile görüşmek isteyen kişilerin, akrabalık durumlarını nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklardan verilen resmi belgeler ile ispatlamaları gerekecek.

Hükümlü ve tutuklu sayısının, verilen açık görüş günü sayısına bölünmesi suretiyle görüş gününe kadar gruplar oluşturulacak. Her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilecek; hazırlanan program, ayrıca koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılmak suretiyle her ziyaretçinin, ziyaret gününde ceza infaz kurumuna gelmesi sağlanarak izdiham önlenecek.

Her grubun açık görüşü bittikten sonra görüş yerinde bulunan hükümlü ve tutuklular, görevliler nezaretinde dikkatli bir şekilde arandıktan sonra koğuş ve odalarına götürülerek burada sayılacak; kimlikleri fotoğraflı belgelerle kontrol edildikten ve grup mevcudunun tam olduğunun anlaşılmasından sonra, ziyaretçilerin kurum dışına çıkmasına izin verilecek.

İzdihamı, firar ve karışıklıkları önlemek, disiplin ve düzeni sağlamak için Cumhuriyet başsavcılığı ve kurum yönetimi, kolluk kuvvetleri ile işbirliği yaparak gerekli her türlü önlemi alacak; görüş mahallinde yeteri kadar dış güvenlik görevlisi gözlemci olarak bulundurulacak.

Açık görüş, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatleri arasında yaptırılacak. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek.

Belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmayacak; bir defa görüş yapan hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere, herhangi bir nedenle ikinci defa izin verilmeyecek.

Kamuoyunda yanlış anlaşılma, tartışma ve polemiklere neden olabileceğinden kapalı ceza infaz kurumlarında açık görüşü izlemek, röportaj yapmak, görüntülemek veya fotoğraf çekmek üzere başvuruda bulunan yazılı ve görsel basın kuruluşları ile mensuplarına izin verilmeyecek.

Kaynak: ANKA