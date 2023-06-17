Avukat cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na müvekkili R.P.'yi ziyarete giden avukat Enver Y.'nin üzerinde yapılan 40 gram kokain, 15 adet uyuşturucu hap ve bir adet cep telefonu ele geçirildi.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na müvekkili R.P.'yi ziyarete giden avukat Enver Y.'nin üzerinde yapılan 40 gram kokain, 15 adet uyuşturucu hap ve bir adet cep telefonu ele geçirildi. Hükümlü R.P. ve gözaltına alınan avukatı Enver Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Avukat Enver Y. tutuklanırken, R.P. de cezaevine geri gönderildi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ceza infaz kurumlarına yasak eşya sokulmasını önlemek adına jandarma tarafından Ödemiş T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda çalışma yapıldı. Bu kapsamda yapılan denetim ve araştırmalar kapsamında, İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Enver Y. tarafından cezaevine uyuşturucu madde sokulacağı yönünde somut delillerin elde edilmesi üzerine operasyon başlatıldı.Dün cezaevine giriş yapan avukat Enver Y.'nin üzerinde Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı'nın denetiminde kurum müdürü eşliğinde Ödemiş Narkotik Büro Amirliği personeli tarafından arama yapıldı. Avukat Enver Y.'nin üzerinde yapılan aramada 40 gram kokain, 15 adet uyuşturucu hap ve bir adet cep telefonu ele geçirildi. Enver Y., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Enver Y. ile müvekkili R.P., adliyeye sevk edildi. Avukat Enver Y. tutuklanırken, müvekkili R.P. de cezaevine geri gönderildi.