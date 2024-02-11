Üye Girişi
Haberler

Cezaevi firarisi bekçiler tarafından dövüldü

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta yakalanan cezaevi firarisi Muzaffer Akdaş, 2 mahalle bekçisi tarafından coplarla ve tekme-tokat dövüldü. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta yakalanan cezaevi firarisi Muzaffer Akdaş'ın (47), 2 mahalle bekçisi tarafından coplarla ve tekme-tokat dövülmesi görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; mahalle bekçileri, şüphelendikleri bir otomobilin içinde oturan Muzaffer Akdaş'ın kimlik kontrolünü yaptı. Kontrolde Akdaş'ın 2 ayrı dosyadan 1 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, deprem felaketinden hasar alan cezaevinden de firar ettiği tespit edildi. Akdaş'a kelepçe takmaya çalışan bekçiler direnince coplarla darbetti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Akdaş'ın tekme-tokat ve coplarla dövüldüğü, bekçilere de 'vurma' diyerek seslendiği anlar, görüntülerde yer aldı. Akdaş, daha sonra hastaneye götürüldü. Darp raporu alan Akdaş, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde kendisini darbeden 2 bekçiden şikayetçi oldu. Akdaş tutuklanıp, cezaevine konulurken, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yenişehir İnsan Hakları Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Motorine zam var mı? 11 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 11 Şubat Cuma! Kömürspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kömürspor - Vanspor maçı nereden izlenir? Bandırmaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Göztepe maçı nereden izlenir? SİVASSPOR – Ç.RİZESPOR CANLI: Sivasspor – Ç.Rizespor maçı nereden, nasıl izlenir? Sivasspor Ç.Rizespor canlı yayın linki! ADANASPOR – TUZLASPOR CANLI: Adanaspor – Tuzlaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adanaspor Tuzlaspor canlı yayın linki! Sivasspor - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - Ç.Rizespor maçı nereden izlenir? Adanaspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Aile destek paketi Şubat ayı ödemesi ne zaman? Aile destek ödemeleri yapıldı mı, ne zaman yapılacak? Yılmaz Karakoyunlu kimdir? Yılmaz Karakoyunlu hayatı ve biyografisi! Yılmaz Karakoyunlu öldü mü? Yılmaz Karakoyunlu neden öldü, ölüm sebebi ne? Yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? Anneler günü ne zaman 2024? Bu yıl anneler günü hangi tarihte, ayın kaçında kutlanacak? Berat kandili ne zaman 2024? Berat kandili bu yıl hangi tarihe denk geliyor? Son dakika deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 11 Şubat dün gece deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title