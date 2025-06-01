Ceyhan Musiki Sevenler Derneği'nden Çevre Temizliği Etkinliği
Adana'da Ceyhan Musiki Sevenler Derneği üyeleri, çevre bilincini artırmak amacıyla Büyük Atatürk Parkı'nda temizlik etkinliği düzenledi. Dernek Başkanı Doğan Kaplan, temiz bir çevrenin gelecek nesillere en büyük miras olduğunu vurguladı.
Adana'da Ceyhan Musiki Sevenler Derneği üyelerince çevre temizliği yapıldı.
Dernek Başkanı Doğan Kaplan ve üyeler, Ceyhan ilçesindeki Büyük Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.
Katılımcılar, etkinlik kapsamında parktaki atıkları topladı.
Kaplan, gazetecilere, çevre bilincinin toplumun her kesiminde yayılması gerektiğini belirterek, gelecek nesillere bırakılacak en değerli mirasın çevre olduğunu söyledi.
Kaynak: AA / Yusuf Tunur - Güncel