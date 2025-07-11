Ceyhan'da Yangın Çıkardı, Kalabalığın Gazabından Kaçamadı

Ceyhan'da Yangın Çıkardı, Kalabalığın Gazabından Kaçamadı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde madde bağımlısı Muhammed I.'nın babasının evini ateşe vermesi sonucu iki evde yangın çıktı. Itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonrası mahalle sakinleri saldırıya uğrayan Muhammed I., polis tarafından kurtarılarak gözaltına alındı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde madde bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammed I.'nın (34) ateşe verdiği babasının evinden yayılan alevler bitişikteki eve de sıçradı. İki evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, öfkeli kalabalığın saldırısına uğrayan Muhammed I. ise polisin havaya ateş açması ve biber gazı kullanarak yaptığı müdahale ile kurtarılıp, gözaltına alındı.

Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Şahin Özbilen Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammed I., henüz bilinmeyen nedenle babasının evine ateşe verdi. Hızla büyüyen yangın komşu eve sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin tazyikli suyla müdahalesi sonucu iki evdeki yangın söndürüldü. Olay nedeniyle öfkelenen mahalle sakinleri Muhammed I.'ya saldırdı. Polis, havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak kalabalığın elinden kurtardığı Muhammed I.'yı gözaltına aldı.

Muhammed I.'nın kendilerine zulüm ettiğini, zorla paralarını aldığını söyleyen baba Hasan I. (59) ve diğer aile bireyleri kendisinden şikayetçi oldu. Ayrıca evi yanan komşusunun da Muhammed I.'dan şikayetçi olduğu öğrenildi. Şüpheliyi emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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