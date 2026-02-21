Haberler

Adana'da otomobilin çarptığı traktör ikiye ayrıldı: 1'i ağır 6 yaralı

Güncelleme:
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin çarptığı traktör ikiye ayrıldı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yumurtalık Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Narlık istikametinden ilçe merkezine doğru seyreden Selçuk T. yönetimindeki 13 EC 768 plakalı traktöre, aynı yönde ilerleyen Bekir T. idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ikiye ayrıldı. Kazada 2 sürücü ile araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

