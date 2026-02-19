Ceyhan'da Öğrenci Servis Kazası: 2'si Ağır 9 Yaralı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde dereye düşen öğrenci servisindeki 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçedeki Üçdutyeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği servis minibüsü, yol kenarındaki dereye düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta yaralanan şoför ile 8 öğrenci, itfaiye tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan şoför ile 1 öğrencinin durumunun ciddi olduğu, 7 öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı