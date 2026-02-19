Haberler

Ceyhan'da Öğrenci Servis Kazası: 2'si Ağır 9 Yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kontrolünü kaybeden öğrenci servisi dereye düştü. Kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde dereye düşen öğrenci servisindeki 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçedeki Üçdutyeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği servis minibüsü, yol kenarındaki dereye düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta yaralanan şoför ile 8 öğrenci, itfaiye tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan şoför ile 1 öğrencinin durumunun ciddi olduğu, 7 öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

