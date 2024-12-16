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Ceyhan'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Yaralandı

Ceyhan'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı.

İ.U'nun kullandığı 01 AEN 415 plakalı hafriyat kamyonu, Adnan Menderes Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Tunur - Güncel
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