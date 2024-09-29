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Ceyhan'da Diş Hekimi Darbedildi

Ceyhan'da Diş Hekimi Darbedildi
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, diş hekimi Muhammet Fatih Erkılınç, komşusu tarafından darbedildi. Şüpheli B.Ç'nin, husumetlisini tedavi ettiği gerekçesiyle Erkılınç'a saldırdığı, bu olayın ardından pompalı tüfekle ateş açtığı bildirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde darbedilen diş hekimi yaralandı.

Adana Diş Hekimleri Odasından yapılan açıklamada, Ceyhan'da kendi kliniğini işleten diş hekimi Muhammet Fatih Erkılınç'ın, komşusu B.Ç. tarafından husumetlisini tedavi ettiği iddiasıyla darbedildiğini bildirdi.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Erkılınç'ın, kendisine muşta ile saldıran ve pompalı tüfekle ateş açıp kaçan kişiden şikayetçi olduğu ifade edildi.

Adana Diş Hekimleri Odası Başkan Vekili Metin Ersoy ve Genel Sekreter Hasan Boğa, saldırıya uğrayan Erkılınç'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirten Erkılınç, "Komşum B.Ç, benim olmadığım bir zamanda muayenehaneme gelerek sekreterimden kendisine uğramamı istemiş. Her zaman kahvemi içen bir insandı. Dostane çağrı diye düşünerek kendisine uğradım. Bana 'Sen nasıl benim husumetli olduğum kişinin diş tedavisini yaparsın?' diyerek elindeki muşta ile suratıma vurmaya başladı. Diğer elinde maket bıçağı vardı. Kendimi korumaya ve kaçmaya çalışırken arkamdan pompalı tüfek ile ateş etti. Şans eseri vurulmadım. Mermi isabet etse ölmüş olabilirdim. Düşmanca bir saldırı beklemiyordum, canım çok yandı. Hastaneye gidip, darp raporu aldım. Polise şikayet ettim." ifadesini kullandı.

Erkılınç, kendisini darbeden kişinin bir an önce yakalanmasını ve hak ettiği cezayı almasını istediğini bildirdi.

Adana Diş Hekimleri Odası Başkan Vekili Metin Ersoy da saldırıyı kınayarak, oda avukatlarının olaya dahil olduğunu ve Erkılınç'a her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Darbettiği diş hekimi Erkılınç'a pompalı tüfekle ateş açtığı öne sürülen şüpheli B.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Tunur - Güncel

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