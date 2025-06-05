Ceyhan'da Çevresel Tehditler Semineri Düzenlendi
Dünya Çevre Günü kapsamında Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen seminere, eski TEMA Vakfı İl Başkanı Halil Akyürek katılarak öğrencilere çevre bilinci hakkında bilgi verdi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde "Çevresel Tehlike ve Tehditler" konulu seminer gerçekleştirildi.
Dünya Çevre Günü dolayısıyla organize edilen seminer, Cumhuriyet İlkokulu'nda yapıldı.
Etkinlikte, eski TEMA Vakfı İl Başkanı Halil Akyürek, öğrencilere iklim değişikliği, su ve toprak kirliliği, biyoçeşitliliğin azalması ve çevre bilinci konularında bilgi verdi.
Seminere İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abbas Şengül de katıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Tunur - Güncel