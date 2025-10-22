Haberler

Ceyhan'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti: İş Arkadaşını Öldürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir genç, annesini silahla yaraladıktan sonra annesinin iş arkadaşını öldürdü. Olay, mesajlaşma yüzünden yaşandığı iddia ediliyor. Süleyman K., gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Süleyman K. (23), annesini silahla yaralayıp, aynı şantiyede çalışan iş arkadaşını öldürdü. Süleyman K., ilk ifadesinde olayı annesine mesaj atılması nedeniyle gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Olay, akşam saatlerinde Ceyhan'a bağlı Yalak Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Süleyman K., annesi Cevriye K.'nın (49) çalıştığı şantiyeye geldi. Yemekhanede görev yapan annesini silahla ayağından yaralayan Süleyman K., ardından aynı işletmede çalışan Şemsettin A.'ya (57) kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şemsettin A., iş arkadaşları tarafından özel araçla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ambulansla hastaneye sevk edilen anne Cevriye K.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından Süleyman K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Süleyman K.'nın ilk ifadesinde, Şemsettin A.'nın annesine mesaj attığını öne sürdüğü bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Şemsettin A.'nın cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN,(Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD ve AB'den Rusya'ya yaptırım uygulama kararı

Trump ve AB, Putin'i aynı anda vurdu! Ağır yaptırımlar geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Kjetil Knutsen Galatasaray taraftarını yorumladı: Tıkaçlar işe yaramadı, baş ağrım var

Galatasaray taraftarını yorumladı: Baş ağrım var, tıkaçlar...
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Vicky Pattison'dan şaşırtan cinsellik kararı

Ünlü çift cinsel perhize girdi: Ercan sabırla bekliyor
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Eski NATO Genel Sekreteri'nin kitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik

Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Mehmet Topal'a yurt dışından sürpriz teklif

Mehmet Topal'a yurt dışından sürpriz teklif
Osimhen'in tarihe geçtiği maçta Galatasaray, Bodo/Glimt'i cehennemden çıkarmadı

Osimhen tarihe geçti, Bodo/Glimt cehennemden çıkamadı
Romanya'dan Rusya'ya sert uyarı: İHA'ları hemen vururuz

Putin'i o ülke açık açık tehdit etti: Hemen vururuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.